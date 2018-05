EU-Bericht Hohe Wasserqualität in Seen und am Meer

Pünktlich zu Beginn der Badesaison legt die Europäische Umweltagentur wieder ihren Bericht zur Wasserqualität vor. Und demnach kann man in Deutschland in fast allen Flüssen, Seen und an den Küsten bedenkenlos baden. Als bedenklich wurden lediglich acht Badestellen eingestuft.