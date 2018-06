Mit der Militärparade "Trooping the Colour" hat die britische Königin Elizabeth II. am Sonnabend in London ihren 92. Geburtstag gefeiert. Bei der Horse Guards Parade in der Nähe des Buckinghampalasts inspizierte die Queen die Truppen. Sie bestritt die Kutschfahrt und den anschließenden Auftritt auf dem Balkon des Buckingham Palastes ohne ihren Ehemann Prinz Philip.