Nach dem Bericht ermittelt die Staatsanwaltschaft. Sie hat demnach 14 Menschen im Alter von 39 bis 58 Jahren im Visier, von denen drei in Untersuchungshaft sitzen. Vermutlich gebe es Komplizen innerhalb des Unternehmens. Ein wichtiger Tatort sei das Briefzentrum in Frankfurt gewesen, wo vor allem an Samstagen erfundene Briefe registriert worden seien.