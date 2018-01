Der Screenshot von einem Smartphone zeigt die Warnmeldung der Katastrophenschutzbehörde von Hawaii vor einem Raketen-Angriff. Bildrechte: dpa

In der Warnmeldung wurde vor einer ballistischen Rakete im Anflug auf Hawaii gewarnt. Die Menschen wurden aufgefordert, unverzüglich einen Schutzraum aufzusuchen. Ausdrücklich hieß es: "This is not a drill – Das ist keine Übung." Auch über Radio und Fernsehen wurde die Raketen-Warnung durchgegeben. Viele Hawaiianer brachen daraufhin in Panik aus. Sie versuchten sich in Kellern, Badewannen, Schächten oder unter Matratzen in Sicherheit zu bringen.