Im rheinland-pfälzischen Ramstein wird am Dienstag an das schwerste Flugunglück der deutschen Geschichte erinnert. Überlebende treffen sich am US-Luftwaffenstützpunkt, Angehörige trauern um die Opfer.

Am 28. August 1988 um 15.44 Uhr kollidierten bei einer Flugschau auf der US Air Base in etwa 40 Meter Höhe drei italienische Militärjets. Eine brennende Maschine stürzte in die Menschenmenge. Die Bilder des Feuerballs und der in Panik herumlaufenden Menschen gingen um die Welt.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagte bei einer Gedenkstunde im Landtag: "Wir werden Ramstein nicht vergessen." Parlamentspräsident Hendrik Hering erinnerte nach drei Jahrzehnten, die Katastrophe habe sich tief in das kollektive Gedächtnis eingegraben.

Feuerball löst Panik aus

Nach dem Absturz und der Explosion eine Maschine mitten unter den Zuschauern bricht Panik aus. Der Rettungseinsatz verläuft chaotisch. 70 Menschen sterben. Bildrechte: dpa Das Unglück ereignete sich beim letzten Flugmanöver vor 300.000 Besuchern an einem schönen Sommertag: Beim Manöver "durchstoßenes Herz" der italienischen Militärstaffel "Frecce Tricolori" kollidierten drei Maschinen, eine stürzte in die Zuschauer.



Nach dem Absturz brach Panik aus. Deutsche Notärzte versuchten, die Opfer vor Ort zu stabilisieren. Die amerikanischen Rettungskräfte der Air Base brachten sie dagegen direkt in die Krankenhäuser, die die vielen Verletzten kaum versorgen konnten. Dabei gab es Probleme, weil die Infusionssysteme von Deutschen und Amerikanern nicht zusammenpassten.

Konsequenzen nach Ramstein

Die Katastrophe hatte mehrere Konsequenzen: Der Flugtag in Ramstein war Geschichte. Deutschlandweit gibt es seither keine Flugschauen dieser Größenordnung mehr. Außerdem müssen mittlerweile für Großveranstaltungen aller Art umfangreiche Sicherheits- und Rettungskonzepte vorgelegt werden. Auch die psychologische Hilfe wurde ausgebaut. Die Notfallseelsorge bei schweren Unglücken hat sich fest etabliert. Zudem wurde eine Stiftung zur Nachsorge bei Katastrophen gegründet.

Opfer leiden bis heute

Viele Opfer von Ramstein müssen nach der Katastrophe weiter mit Widrigkeiten leben. 2003 wies etwa das Landgericht Koblenz Entschädigungsklagen wegen Verjährung ab.

Marc Jung überlebte das Unglück als Vierjähriger mit schweren Verbrennungen. Sein Vater starb in den Flammen. Dennoch hat Jung seinen Lebensmut wiedergefunden. Er lebt heute im Saarland und arbeitet in der IT-Branche.