Wer ist Prof. Rauscher? Thomas Rauscher ist seit 20 Jahren Direktor des Instituts für ausländisches und europäisches Privat- und Verfahrensrecht der Universität Leipzig.

Geboren wurde er 1955 in Erlangen (Bayern). Er studierte Mathematik sowie Jura in München. 1990 habilitierte er an der juristischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München. Nach Lehrstuhlvertretungen in Frankfurt, Hamburg und Marburg wurde er 1993 als ordentlicher Professor an die Uni Leipzig berufen.