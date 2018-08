Der Pressesprecher des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt, Andreas von Koß, beschreibt die Szene so: "Es handelt sich also um tatsächlich interessierte Menschen, die historische Funde für sich behalten wollen. Es gibt aber auch eine Szene, die solche Fundstücke gewinnbringend verkaufen möchte."

Derzeit spiele ihnen der warme Sommer in die Hände, so von Koß: "Viele Bereiche werden jetzt durch das Niedrigwasser in den Flüssen freigelegt. Solche Fundstellen sind zum Beispiel unter Brücken, unter damals strategisch wichtigen Brückenköpfen."

Auch in Sachsen gibt es dokumentierte Fälle von Raubgräbern, wenn auch nicht viele. Tom Bernhardt, Sprecher des dortigen Landeskriminalamtes: "Zunächst muss ich hier noch anmerken, dass man davon ausgehen muss, dass natürlich wesentlich mehr Taten diesbezüglich stattfinden können. Wir müssen also hier von einer gewissen Dunkelziffer ausgehen."

Es gibt auch legale Wege, das Hobby Sondengehen zu betreiben. Sachsen-Anhalt bildet beispielsweise Ehrenamtliche zu Bodendenkmalpflegern aus. Susanne Friederich vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie in Sachsen-Anhalt: "So haben wir heute 350 ehrenamtlich Beauftragte im Land Sachsen-Anhalt. Sie gehen für uns über Äcker, schauen in Baustellen hinein und fragen uns, was sind das für Kulturdenkmale. Sind das Kulturdenkmale?" Diese Menschen betätigen sich ganz legal als Hobbyarchäologen.