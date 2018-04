Debatte um Rauchverbot Warum ist Passivrauchen im Auto so schädlich?

Das deutsche Krebsforschungszentrum hat 2016 eine Umfrage zum Rauchen im Auto durchgeführt. Hochrechnungen der Umfrage haben ergeben, dass in Deutschland rund eine Million Minderjährige direkt oder indirekt im Auto Tabakrauch ausgesetzt sind. Auch kalter Rauch in den Polstern kann noch schädlich sein, sagt auch Freerk Prenzel.

Man hat ganz gute Daten dazu, dass wenn Kinder ständig Rauch in einem Auto exponiert sind, das relevanter ist, als sich ständig an einer Großstadtkreuzung oder in einer Raucherbar aufzuhalten.

Das muss am Ende auch durch die Polizei kontrolliert werden. Reinhard Gärtner, Sprecher der Polizeigewerkschaft Sachsen, ist ganz begeistert von dem Vorschlag, "aber günstig wäre ein generelles Rauchverbot für Pkw und Lkw – wir wissen, was es so gibt in letzter Zeit. Die Unaufmerksamkeitsunfälle nehmen zu und ich zähle das Rauchen in Fahrzeugen dazu." Über die Umsetzung der Kontrollen, macht er sich keine Sorgen. Denn die Zigarette und den Geruch kann man nicht so schnell ablegen, wie zum Beispiel das Handy.