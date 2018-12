Rund 150 Bundespolizisten haben am frühen Morgen mehrere Wohnungen in Magdeburg durchsucht. Nach Informationen des MDR-Magazins "exakt" richtet sich der Einsatz gegen Verdächtige, die am 11. August 2018 eine S-Bahn am Haltepunkt Magdeburg / Barleber See überfallen haben sollen.