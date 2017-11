Die Durchsuchungen fanden den Angaben zufolge bereits am Mittwoch und Donnerstag statt. Dabei wurden Beweismittel wie Computer und Datenträger sichergestellt. Zugleich wurden mehrere Server abgeschaltet. Dadurch ging das Portal "usenetrevolution.info" am Mittwoch vom Netz. Die deutschen Ermittler wurden dabei von niederländischen und französischen Behörden unterstützt.

Erst am Donnerstag war in Sachsen ein weiterer Fall von Internet-Kriminalität bekannt geworden. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Dresden mitteilte, gab es am Mittwoch Durchsuchungen in sechs Ländern. Dabei wurden zwei Verdächtige festgenommen. Die Männer sollen auf zwei Internetseiten illegale Downloads von Filmen, Musik, Hörbüchern und E-Books angeboten haben. Die Seiten "town.ag" und "usenet-town.com" wurden inzwischen abgeschaltet.