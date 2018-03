Thomas Herfurth steht normalerweise immer im Fanblock, wenn RB Leipzig im heimischen Stadion spielt. Aber diesen Donnerstag muss das Vorstandsmitglied des Fanverbandes Leipzig auch mal passen. Er mache das alles ja auch nur in seiner Freizeit, erzählt er von unterwegs am Handy: "Wenn man rechnet: Wenn das Spiel 21 Uhr losgeht, dann geht es bis mindestens 23 Uhr. Bevor man dann wegkommt und zu Hause ist, ist es vielleicht früh um eins. Wenn man dann früh um sieben in der Schule oder der Lehre sein muss, oder um sechs auf Arbeit, dann wird es für viele zu knapp. Das ist eine ganz einfache Tatsache."

Ist die Partie gegen Zenit Sankt Petersburg für die Fans vielleicht auch nicht so attraktiv? Nein, glaubt zumindest Thomas Herfurth. Wenn man ehrlich sei: In dieser Phase des Achtelfinales seien die Gegner sehr interessant. Petersburg sei auch keine schlechte Mannschaft, fußballerisch seien sie richtig gut. Das dürfe man nicht vergessen. Wenn sogar noch drei russische Mannschaften im Achtelfinale stehen, könne man ja nicht sagen, dass die schlecht seien.



Trotzdem: Die Karten für das RB-Heimspiel gehen nicht gerade weg wie geschnitten Brot. Selbst in den Fanblöcken hinter den Toren gibt es unzählige freie Plätze. In den Oberrängen der Red-Bull Arena sind teilweise fast ganze Blöcke leer. Dabei sind die Ticketpreise schon vergleichsweise niedrig angesetzt. Für bereits 15 Euro bekommen Gäste einen Platz in den Rängen.