Nach der tödlichen Messerattacke auf ein 15-jähriges Mädchen im rheinland-pfälzischen Kandel hat Bürgermeister Volker Poß vor Fremdenfeindlichkeit gewarnt. Der SPD-Politiker sagte, er habe vereinzelt E-Mails mit entsprechenden Parolen bekommen. Diese in die Welt zu setzen, sei aber der falsche Weg. Poß rief zur Zurückhaltung und Sachlichkeit auf. In den mails mache das Wort Abschiebung die Runde, weil es sich beim mutmaßlichen Täter um einen minderjährigen unbegleiteten Flüchtling handle. Das weitere Vorgehen müsse aber in Ruhe überlegt werden, sagte Poß.

Flüchtlingsinitiativen in der Stadt sehen sich nach eigenen Angaben Anfeindungen ausgesetzt. Pfarrer Arne Dembek von der pfälzischen Landeskirche sprach von einem Shitstorm an üblen Kommentaren im Internet. Die AfD-Fraktion im Mainzer Landtag forderte erneut, die Bevölkerung vor Kriminalität durch junge Flüchtlinge besser zu schützen. Der mutmaßliche Täter solle verurteilt und abgeschoben werden.

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich laut Staatsanwaltschaft um den Ex-Freund des getöteten Mädchens. Der gleichaltrige 15-jährige Afghane soll das Mädchen am Mittwoch in einem Drogeriemarkt erstochen haben. Die Eltern des Opfers hatten den Jungen bereits Mitte Dezember angezeigt. Nachdem sich ihre Tochter getrennt hatte, soll er aufdringlich geworden sein. Am 1. Januar soll der ökumenische Neujahrsgottesdienst in Kandel zugleich ein Gedenkgottesdienst für die getöte Schülerin werden.



Im Falle einer Verurteilung wegen Totschlags drohen dem dringend Tatverdächtigen nach Jugendstrafrecht bis zu zehn Jahre Haft. Die Ermittler wollen allerdings auch prüfen, ob es sich bei der Tat um Mord handelt. Auch in diesem Falle sieht das Jugendstrafrecht maximal zehn Jahre Haft vor.