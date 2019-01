Arbeitnehmer, die wegen der Wetterverhältnisse nicht rechtzeitig aus dem Winterurlaub zurückkommen, müssen mit Lohnkürzungen rechnen. Denn wer nicht zur Arbeit erscheint, hat auch keinen Anspruch auf Vergütung.

Wegerisiko liegt beim Verbraucher

Sanktionen, wie etwa eine Abmahnung oder eine Kündigung, muss ein Arbeitnehmer in einem solchen Fall aber in der Regel nicht befürchten, da er das Zuspätkommen nicht selbst verschuldet hat. Die Schuldfrage ändert sich aber nachteilig für den Arbeitnehmer, wenn dieser in ein Skigebiet aufbricht, das kaum zugänglich ist und deshalb später zurückkehrt.

Arbeitgeber informieren

Angestellte, die aufgrund der Schneeverhältnisse erst später als geplant wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren, können aber mit dem Chef verhandeln, ihren Urlaub nachträglich zu verlängern. So können sie mögliche Lohnkürzungen umgehen. In jedem Fall wichtig: Sobald abzusehen ist, dass Beschäftigte nicht rechtzeitig wieder aus dem Urlaub zurückkehren können, sollte man seinen Vorgesetzten umgehend informieren. Der wiederum kann die Schäden für geplatzte Aufträge oder für stockende Projekte nicht beim ausgefallenen Arbeitnehmer einfordern.

Zusätzliche Nächte gehen aufs eigene Konto

Doch wer zahlt die zusätzlichen Nächte im Hotel, wenn man eingeschneit ist? Die Verbraucherzentrale sagt: Bei Pauschalreisen muss der Reisende die zusätzlichen Kosten selbst tragen. Laut Reiserechtlern gehen die zusätzlichen Kosten lediglich nur zulasten der Veranstalter, wenn dieser den Urlaubern selbst rät, wegen der starken Schneefälle im Hotel zu bleiben. Bei einem privat gebuchten Zimmer, muss man die Kosten selbst tragen.

Was, wenn man das Hotel nicht erreicht?

Ein Bild von Anfang 2018, als der Schweizer Skiort Zermatt komplett eingeschneit war. Bildrechte: Reuters Was ist, wenn man wegen der Schneemassen nicht zum Hotel kommt? Dann ist man auf die Kulanz des Hoteliers oder Vermieters angewiesen. Ein Reiseveranstalter darf keine Stornogebühr verlangen, denn der Kunde kann sich auf höhere Gewalt berufen und stornofrei den Vertrag kündigen.



Bei den etwa 1.400 Mitgliedern der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV) gelten folgende Regelungen: Ist die Anreise an den Urlaubsort oder in das gebuchte Hotel unmöglich, dürfen keine Stornokosten berechnet werden. Könnten die Urlauber aber beispielsweise Umfahrungen nutzen, gilt die Stornoregelung nicht. Auch wenn die Anreise innerhalb von drei Tagen wieder möglich ist, entfällt die kostenlose Stornierungsregel. Kann der Gast nicht abreisen, hat er die Mehrkosten für die Verlängerung des Aufenthaltes selbst zu tragen. Hat der Hotelier andere Vereinbarungen mit dem Gast getroffen, gelten diese.

Erstattung wegen Schlechtwetter nicht möglich