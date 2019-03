Polizeieinsatz nach einer Bombendrohung. Bildrechte: MDR/Kathleen Sturm

Betroffen waren zum Beispiel Gerichte in München und Bamberg und der Flughafen Hamburg. Die jüngsten Fälle gab es in dieser Woche am Hauptbahnhof Lübeck und im Finanzamt Gelsenkirchen. Bomben wurden nirgends gefunden.



Andere Mails gingen demnach an Privatpersonen, unter anderem an Politiker, Anwälte und Journalisten, aber auch an die Sängerin Helene Fischer. Die Linke Bundestagsabgeordnete Martina Renner habe am Dienstag ein Schreiben bekommen, in dem Briefbomben angekündigt wurden. Außerdem sei damit gedroht worden, Bürger auf offener Straße zu exekutieren.