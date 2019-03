Diese Mittel würden "der weiteren Professionalisierung der Events, aber eben auch der rechtsextremistischen Szene im Allgemeinen dienen". Das sei die eigentliche Gefahr, so der Verfassungsschutz. Die maßgeblichen Akteure seien größtenteils seit Längerem in der rechtsextremistischen Szene vernetzt. Die rechte Kampfsportszene bezeichnet der Thüringer Verfassungsschutz aber als "vergleichsweise neues Themenfeld".

Der Kampfsport habe schon immer eine Anziehung auf die gewaltbereite neonazistische Szene gehabt, sagt Janine Patz vom Zentrum für Rechtsextremismusforschung, Demokratiebildung und gesellschaftliche Integration der Universität Jena: "Kampfsport passt in gewisser Weise zum ideologischen Männlichkeitsbild vom trainierten, definierten Körper – immer schlagfertig und kampfbereit." Zum anderen habe das Kämpfen-Lernen tatsächlich eine strategisch wichtige Bedeutung in solchen Szenen.

Schon in den 90er-Jahren hätten in Thüringen Kampfsport-Veranstaltungen stattgefunden, die von der neonazistischen Szene organisiert wurden – zum Beispiel Käfigkämpfe. "Neu sind die Strukturen und die Verbindungen zwischen den Szenen, die in den letzten Jahren sehr viel stärker zur Schau getragen werden", so Patz. Ein Beispiel seien neue Formate wie der bereits erwähnte "Kampf der Nibelungen", den es seit 2013 gibt. Hier werde der Kampfsport bewusst ideologisch aufgeladen und inszeniert. Wie bei Rechtsrock-Konzerten ginge es aber auch darum, sich international zu vernetzen und Geld zu verdienen.



Auch in Thüringen haben bereits rechtsextreme Kampfsport-Veranstaltungen stattgefunden, sagt Stefan Heerdegen von der Mobilen Beratung für Demokratie und gegen Rechtsextremismus, kurz Mobit. "In Kirchheim im Ilm-Kreis hat das sogenannte 'Jugend im Sturm' stattgefunden. Da wurde das Gesamtpaket geboten: Da gab es Konzertanteile, politische Anteile und Kampfsport." Beliebt seien Kickboxen oder Mixed Martial Arts – Kampsportarten, die sich auch für den Straßenkampf eignen würden, sagt Heerdegen.