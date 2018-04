Bildrechte: dpa

In den USA sind selbstfahrende Autos seit letztem Jahr in einigen Bundesstaaten auch auf öffentlichen Straßen zugelassen, allerdings nur für Firmen zu Testzwecken. Rund um das Silicon Valley haben mehr als 40 Unternehmen Lizenzen für den Testbetrieb bekommen. Zuletzt erlaubte Kalifornien auch grundsätzlich den Betrieb komplett vom Computer gesteuerter Autos ohne Lenkrad und Pedale. Im Herbst 2017 führte Google-Tochter Waymo in Arizona in Phoenix die ersten selbstfahrenden Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen ein, die ohne Sicherheitsfahrer hinter dem Steuer auskommen.



Obwohl die Gesetzgebung in Deutschland noch nicht ganz so liberal ist wie die in den USA, erlaubt das Straßenverkehrsgesetz seit Juni letzten Jahres teilweise solche Autos auf öffentlichen Straßen. Allerdings gelten bestimmte Voraussetzungen: der Fahrzeugführer in einem entsprechend ausgestatteten Fahrzeug darf dem Computer in bestimmten Situationen und für eine bestimmte Zeit zwar die Kontrolle überlassen, muss aber immer bereit sein, selbst eingreifen zu können. Darum muss in Deutschland hinter dem Steuer jedes selbstfahrenden Autos ein Fahrer sitzen, der im Ernstfall beschleunigen, lenken und bremsen kann.