Nicht jede Musik, die eine rechtsextreme Gesinnung transportiert, sei heute sofort als solche erkennbar, sagt Michaela Glaser von der Außenstelle Halle des Deutschen Jugendinstituts e.V. Als Beispiel nennt sie den Titel "Ich vermisse dich" von der Band Sleipnir, die vom Verfassungsschutz als rechtsradikal eingestuft wird. "Da geht es vordergründig um eine Großmutter, die an einem Tisch sitzt und auf ein Foto ihres verstorbenen Mannes guckt und darüber sinniert, was das doch für ein guter Mann war, wie sehr er ihr fehlt." Erst gegen Ende dieses sentimental-kitschigen Titels wird deutlich, dass der Verstorbene Offizier der Wehrmacht war, deren Verbrechen dann relativiert werden.

Und an diesem Punkt sollte die Wissenschaft ansetzen, betont Manuela Schwartz, Professorin an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Die Wirkung rechtsradikaler Musik als Ganzes, so ihre Erkenntnis, könne man nämlich nur schwer bestimmen. "Es ist leichter zu erforschen, wenn wir uns auf eine Definition oder auf ein Gebiet verständigen: Was heißt musikalisches Handeln im rechtsextremen Spektrum? Und das kann alles Mögliche sein: Festkultur, Eventkultur, Musik auf politischen Veranstaltungen. Und das ist durchaus in gewissem Rahmen erforschbar."