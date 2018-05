Satire gegen Rechts Aktivisten von "Reconquista Internet" leuchten Frauenkirche in Dresden an

An der Frauenkirche in Dresden hat in der Nacht von Montag zu Dienstag eine Lichtinstallation für Verwunderung gesorgt. Zu lesen war dort in der Dunkelheit: "Freundliches Dresden, Ihr seid nicht allein, Hashtag Reconquista Internet". Hinter der Aktion stecken Fans des Satirikers Jan Böhmermann. Dieser hatte in seiner Sendung rechtsextremen Internet-Trollen den Kampf angesagt.

von Alexandra Prinz-Klause, MDR AKTUELL