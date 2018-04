Das Diakonissen-Krankenhaus Emmaus im sächsischen Niesky ist seit einem Jahr nicht nur Klinik, sondern auch Vermieter und Nachbar einer sogenannten Portalpraxis. In diesen Räumen am Klinikum warten niedergelassene Ärzte am Samstag- und Sonntagvormittag auf Patienten, die zum Beispiel mit einem Schnupfen ins Krankenhaus kommen – also eigentlich kein Fall für die Notfall-Ambulanz sind.

Betrieben wird die Portalpraxis in Niesky von der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen. Deren Vorsitzender Klaus Heckemann zieht nach einem Jahr Bilanz: Im Durchschnitt kämen 15 bis 20 Patienten an einem Wochenende in die Portalpraxis. "Es ist kein Ansturm und auf jeden Fall zu bewältigen. Aber man kann auch nicht sagen, die Struktur sei unnötig."



Die Erfahrung zeige: In einem kleinen Krankenhaus wie in Niesky sei eine solche Portalpraxis vor allem am Wochenende sinnvoll. Fiele sie weg, würden wohl wieder mehr Patienten in die Notfall-Ambulanz kommen, meint Klaus Heckemann. "Unter Umständen könnten dann wirkliche Notfälle erst später versorgt werden, als es gut wäre."