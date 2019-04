Erneute Panne beim Regierungsflieger "Konrad Adenauer": Nach der Landung in New York wurde am Montag ein Reifenschaden festgestellt. Dadurch konnte das Flugzeug nicht selbstständig in die Parkposition fahren. Vom Piloten hieß es: "Wir haben Probleme mit einem Reifen, so dass wir geschleppt werden müssen."

An Bord des Regierungsfliegers befand sich unter anderem Heiko Maas. Der Bundesaußenminister war am frühen Montagmorgen in Berlin losgeflogen. In New York übernimmt Maas den Vorsitz für Deutschland im UN-Sicherheitsrat. Wegen der Reifenpanne musste er allerdings eine Stunde länger als geplant im Flieger bleiben und verpasste den Auftakt einer informellen Sitzung des UN-Sicherheitsrats.

Erster Flug nach Generalüberholung

Nach der Landung in New York mussten Maas und mitreisende Journalisten warten, bis die Passagiere den Flieger verlassen durften. Bildrechte: dpa Der Flug nach New York war der erste für die "Konrad Adenauer" nach einer viermonatigen Generalüberholung. Im November hatte es größere Probleme gegeben, als Kanzlerin Angela Merkel auf dem Weg zum G20-Gipfel nach Argentinien war. An Bord gab es damals einen Defekt an der Bordelektronik. Der Flug musste abgebrochen werden und die Maschine außerplanmäßig am Airport Köln/Bonn landen.

Auch an weiteren Regierungsmaschinen kam es zu Pannen: Anfang Januar musste Entwicklungsminister Gerd Müller wegen zwei Pannen in einer zivilen Maschine zurück aus Afrika reisen. Ende Januar traf es dann Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: Das deutsche Staatsoberhaupt saß stundenlang wegen eines "Druckluftproblems" an seinem Airbus A340 "Theodor Heuss" in Addis Abeba fest.

Auch der nun betroffene Außenminister hat bereits Erfahrung mit Flugzeugpannen. Anfang März strandete er im westafrikanischen Mali.

Bundeswehr will neue Maschine