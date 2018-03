DDR-Altlasten Wann verschwindet die Reifendeponie an der alten A4?

Lutz Redlich, Bürgermeister der zuständigen Gemeinde Bucha, hatte gehofft, dass der Schandfleck spätestens mit dem Ausbau der A 4 und dem 2014 eröffneten Jagdbergtunnel verschwindet: "Auf Nachfragen meinerseits bei der DEGES im Zuge des Rückbaus der alten Autobahn wurde gesagt, es würde auch die Deponie verschwinden. Das ist nicht der Fall. Es steht aber in den Unterlagen, dass beim Ausbau der alten Bestandstrasse auch diese Deponie mit in Angriff genommen werden muss."



Die DEGES, die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH, war Bauherr der A 4 . Auf Anfrage von MDR AKTUELL heißt es, die Renaturierungsmaßnahmen seien größtenteils abgeschlossen. Zuständig sei das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr. Das wiederum verweist an das Landratsamt in Eisenberg. Dort sieht man die Eigentümer in der Pflicht. Schriftlich heißt es: "Als Verantwortliche können nach Bodenschutzgesetz unter anderem der Verursacher, dessen Gesamtrechtsnachfolger, der Grundstückseigentümer, der Inhaber der tatsächlichen Gewalt oder der frühere Eigentümer herangezogen werden."