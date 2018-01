BGH-Urteil Reise-Höhepunkte gestrichen - Kunden erhalten Geld zurück

Kunden dürfen eine Reise stornieren, wenn deren Veranstalter plötzlich entscheidende Sehenswürdigkeiten aus dem Besichtigungsprogramm streichen. Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden. Wie der BGH in einer am Mittwoch veröffentlichten Begründung mitteilte, ist eine derartige Maßnahme als erheblicher Mangel einzustufen, der einen kostenfreien Rücktritt von der gebuchten Tour rechtfertige. (AZ.: X ZR 44/17)