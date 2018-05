MDR-Meteorologe Thomas Globig erklärt die frühe Warmwetterphase in diesem Jahr mit stabilen Tiefdrucklagen in Westeuropa bei hohem Druck in Nordeuropa. Dadurch strömten warme Luftmassen aus Südost nach Deutschland - und es sei hier teils wärmer als in Spanien. Diese Lage werde voraussichtlich bis Anfang Juni anhalten, danach könne es wieder kühler und wechselhafter werden.