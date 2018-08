Im vorliegenden Fall hatte ein Mieter 2009 eine unrenovierte Wohnung in Celle bezogen. Von der Vormieterin übernahm er einige Einrichtungsgegenstände. Im Gegenzug zahlte er ihr 390 Euro und – das ist das Besondere in dem Fall – erklärte sich in einer Renovierungsvereinbarung bereit, die fälligen Schönheitsreparaturen zu übernehmen. Zwar führte er diese bei seinem Auszug 2014 durch, doch waren sie in den Augen der Vermieterin mangelhaft. Ein Maler renovierte die Wohnung für rund 800 Euro erneut.