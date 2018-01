Reserven für Winter Genug Streusalz auf Halde

Der Winter war bislang recht mild. Das ärgert die Skifahrer, freut aber alle, die viel mit dem Auto unterwegs sind. Kein Ärger über schlecht geräumte Straßen, meist freie Fahrt. Doch vor sieben Jahren gab es einen langen, harten Winter. Damals gingen bundesweit die Streusalzvorräte aus. Die Regierung legte daraufhin eine nationale Reserve an. Was ist daraus geworden? Und wo kommt das viele Salz eigentlich her? Eine Reportage von Ralf Geißler.

von Ralf Geißler, MDR AKTUELL