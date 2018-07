Zwei der eingeschlossen zwölf Jungen in einer Höhle im Norden Thailands sind gerettet. Das teilte das thailändische Verteidigungsministerium mit. Die beiden konnten am Sonntagnachmittag (MEZ) die Höhle verlassen, in der sie seit 15 Tagen eingeschlossen waren. Einem der Bericht der "Bangkok Post" zufolge wurden die Jungen sofort mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.