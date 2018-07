Thailand: Das Höhlendrama in Bildern

Schon am Eingang der Höhle stehen Retter knietief im Wasser. Die Jungen hatten mit ihrem Fußballtainer eine Trainingseinheit in der Höhle absolviert, doch wurden sie von einer Sturzflut überrascht. Wegen des steigenden Wassers drangen sie immer weiter in die Höhle ein. Bildrechte: dpa