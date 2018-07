Begleitet wird jeder Junge von zwei erfahrenen Tauchern. Selbst diese brauchen für eine Strecke gut fünf Stunden. Am Freitag war ein Taucher auf dem Rückweg ums Leben gekommen, das zeigte noch einmal wie gefährlich der Höhlenweg ist. Doch sind neue schwere Regenfälle vorausgesagt, die den Wasserpegel in der Höhle wieder steigen lassen würde und die Bergung unmöglich machen würde.

Mühsam hatten die thailändischen Behörden in den vergangenen Tagen einen Teil der Wassermassen abgepumpt. Um das Ende der Regenzeit in Thailand abzuwarten, hätten die Jungen bis Oktober in der Höhle ausharren müssen. Eine Lösung, die schnell ausgeschlossen wurde. Schon jetzt wurde der Sauerstoff in der Höhle knapp. In den vergangenen Tagen hatten die Rettungskräfte versucht, einen Kanal durch das Gestein zu bohren. Da die Eingeschlossen jedoch in 600 Meter Tiefe sitzen, blieben die Bohr-Versuche ergebnislos.