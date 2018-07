Acht von 12 Jungen bereits gerettet

Bislang gelang es Spezialtauchern, acht Spieler der jungen Fußballmannschaft aus der Höhle zu bringen. Die ersten vier Jungen im Alter von zwölf bis 16 Jahren wurden am Sonntag befreit. Am Montag lief die zweite Bergung mit ebenfalls vier Jungen erfolgreich. Die acht geretteten Jungen befinden sich in einem Krankenhaus und sind wohlauf.

In der Region im Norden Thailands, an der Grenze zu Myanmar, gab es am Dienstag wieder heftige Regenfälle. Der Einsatz ist auch ein Kampf gegen das Wetter und gegen die Zeit.