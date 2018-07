Höhlendrama in Thailand Hunderte Schächte zur Rettung von Fußballjungen gebohrt

Im Drama um die Rettung von zwölf Jugendfußballern und ihrem Trainer aus einer Höhle im Norden von Thailand haben die Rettungskräfte mehr als 100 Schächte in die Tiefe gebohrt. Ziel ist es, die seit zwei Wochen in der Tham-Luang-Höhle festsitzende Gruppe auf diese Weise endlich zu befreien.

400 Meter tiefe Bohrungen

Für Selbstbefreiung zu schwach

Trainer bittet Eltern um Entschuldigung

Die zwölf eingeschlossenen Fußballer im Alter zwischen elf und 16 Jahren waren am 23. Juni mit ihrem Trainer in die kilometerlange Tham-Luang-Höhle in der nördlichen Provinz Chiang Rai eingestiegen, kurz bevor diese durch anhaltende Monsunregen weitgehend überflutet wurde.