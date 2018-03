Starbucks und andere Kaffeehausketten in Kalifornien sollen Warnhinweise auf ihren Produkten anbringen.

Starbucks und andere Kaffeehausketten in Kalifornien sollen Warnhinweise auf ihren Produkten anbringen.

Starbucks und andere Kaffeehausketten in Kalifornien sollen Warnhinweise auf ihren Produkten anbringen. Bildrechte: dpa

Kalifornien Starbucks & Co. sollen vor Krebsgefahr bei Kaffee warnen

Hauptinhalt

Kaffee gehört zu den beliebtesten Getränken überhaupt. In zahlreichen Studien wird ihm eine gesundheitsfördernde Wirkung bescheinigt. In Kalifornien soll jetzt aber vor dem Verzehr gewarnt werden. Grund ist Acrylamid in den Kaffeebohnen, das beim Rösten entsteht.