In Rio de Janeiro sind durch Unwetter mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Wie die Behörden mitteilten, wurden nach heftigen Regenfällen mehrere Straßen überschwemmt. Die Wassermassen hatten Schlammlawinen ausgelöst sowie Bäume und Autos mitgerissen.

Allein drei Tote seien in einem von Schlammmassen verschütteten Taxi gefunden worden.Zudem wurden zwei Schwestern und ihr Nachbar durch einen Erdrutsch im Armenviertel Morra da Babilonia getötet. Ein weiterer Mann starb, weil er offenbar von seinem Motorrad gestürzt und von den Wassermassen fortgerissen worden war.

Der Bürgermeister rief den Notstand für die Millionenstadt aus. Am schwersten betroffen war der Süden von Rio de Janeiro mit dem bekannten Viertel Copacabana und einigen Favelas. In einigen Gebieten fiel der Strom aus.Bereits im Februar waren in Rio durch schwere Unwetter mehrere Menschen ums Leben gekommen.