Zahlen haben die Landeskriminalämter in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen nicht – rituelle Gewalt wird in der Statistik nicht extra erfasst. Bildrechte: dpa

Hintergrund Rituelle Gewalt : Was ist das und was kann man dagegen tun?

Rituelle Gewalt – gibt man diesen Begriff in eine Suchmaschine ein, dann wird direkt ein Bild angezeigt, das offenbar ein Kind gemalt hat. Ein Scheiterhaufen ist darauf zu sehen, Totenkopfsymbole und in Kutten gehüllte Personen. Außerdem werden in den Suchergebnissen immer wieder Bezüge zu Sekten hergestellt, die ihre Opfer quälen. Das ist schaurig, ohne Frage – aber betrifft rituelle Gewalt letztlich nur Einzelfälle oder handelt es sich um ein größeres Problem? Und was kann man dagegen tun?

von Christine Reißing, MDR AKTUELL