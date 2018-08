Das Schweizer Institut Forio erstellt Rechtsgutachten. Außerdem berät und therapiert es Straftäter. Auch viele Sexualstraftäter würden hier betreut, erklärt die Gründerin des Instituts, die Rechtspsychologin Monika Egli-Alge. Zu den Klienten gehörten vorwiegend Männer, aber auch Frauen. "Es gibt so ein ehernes, kriminologische Gesetz: Achtzig Prozent der Delinquenz ist männlich und zwanzig Prozent weiblich. Wir haben noch weniger Frauen."

Diese Aussagen beziehen sich auf das sogenannte Hellfeld - also auf den Bereich der bekannt gewordenen Straftaten. Doch Monika Egli-Alge geht mit Blick auf von Frauen begangene Missbrauchsfällen von einer höheren Dunkelziffer aus: "Muttersein ist kein Heiligenschein, der unmöglich macht, dass man den Kindern dann auch schadet." Der Missbrauchsfall von Staufen mache deutlich: Auch Frauen können aktive Täterinnen sein. Ihre Motivation sei dabei die gleiche wie bei Männern, sagt die Schweizer Rechtspsychologin. "Es geht um Manipulation des Opfers. Es geht darum, eigene Bedürfnisse über diejenigen des anderen zu stellen. Es geht um die Bedürfnisbefriedigung der eigenen Wünsche, der eigenen Bedürfnisse."

Von einer aktiven Täterschaft spricht Monika Egli-Alge auch in Situationen, in denen Frauen sich aus einer Form von Abhängigkeit von einem männlichen Mittäter an Kindern vergehen: