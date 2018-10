Papst Franziskus hat am Sonntag in Rom sieben Katholiken heiliggesprochen. Zu ihnen zählte der ermordete salvadorianische Erzbischof Óscar Romero, der wegen seines Verbots der Antibabypille umstrittene Papst Paul VI. und die deutsche Nonne Maria Katharina Kasper.

Erzbischof Oscar Romero (1979) Bildrechte: dpa

An Romero hob Papst Franziskus dessen Nähe zu den Armen und zum Volk hervor. In seiner Predigt erinnerte er daran, dass der salvadorianische Bischof "auf weltliche Absicherungen, ja auf seine eigene Sicherheit verzichtete, um evangeliumsgemäß sein Leben hinzugeben".



Zum Zeichen seiner Verehrung für Romero hatte der Papst sein Messgewand mit Romeros noch von dessen Erschießung blutbeflecktem Zingulum gürten lassen. Der neue Heilige sei den Armen nah gewesen, sagte Franziskus über den Erzbischof von El Salvador.



Romero setzte sich gegen die damals in dem zentralamerikanischen Staat herrschende Militärdiktatur für soziale Gerechtigkeit und politische Reformen ein. Er wurde am 24. März 1980 am Altar erschossen, während er eine Messe feierte.