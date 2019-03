Mindestens 650.000 Menschen in Venezuela will das Rote Kreuz mit Hilfslieferungen versorgen. Das sagte der Präsident der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung, Francesco Rocca, in Venezuelas Hauptstadt Caracas. In zwei Wochen solle die Ausgabe der Hilfsgüter beginnen. Anlass ist die schwere politische und wirtschaftliche Krise in dem südamerikanischen Land. Zuletzt war hier in mehreren großen Städten zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen der Strom ausgefallen.