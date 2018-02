Nach dem Absturz einer russischen Passagiermaschine haben die Einsatzkräfte beide Flugschreiber gefunden. Das teilte der Zivilschutz der Region Moskau am Montag mit. Die Rekorder seien nahe der Absturzstelle entdeckt worden. Einer habe zwar leichte Schäden, beide könnten aber ausgewertet werden.

Das Flugzeug vom Typ An-148 der russische Airline Saratow war am Sonntag wenige Minuten nach dem Start vom Moskauer Flughafen Domodedowo abgestürzt. Alle 71 Menschen an Bord kamen ums Leben. Die Absturzursache ist unklar. Die Ermittler schlossen menschliches Versagen nicht aus. Zum Zeitpunkt des Unglücks sollen schwierige Wetterbedingungen geherrscht haben. Die Airline gab am Montag bekannt, die Maschinen vom gleichen Typ vorerst nicht einzusetzen.