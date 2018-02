Ein russisches Passagierflugzeug mit 71 Menschen an Bord ist in der Region Moskau abgestürzt. Dabei sind nach Behördenangaben alle Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen.

Die Maschine der Inlandsfluggesellschaft Saratow Airlines war am Sonntag weniger als zehn Minuten nach dem Start vom Moskauer Flughafen Domodedowo vom Radar verschwunden.

Augenzeugen aus dem nahe der Absturzstelle gelegenen Dorf Argunowo berichteten von einem brennenden Flugzeug, das vom Himmel gestürzt sei. Laut Interdax befanden sich Wrackteile noch in einiger Entfernung von der Absturzstelle.

Nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen waren 65 Fluggäste und sechs Besatzungsmitglieder an Bord der Antonov-148 gewesen. Die Antonov-148 sei in Richtung der Stadt Orsk im Ural aufgebrochen. Die Antonow war Berichten zufolge sieben Jahre alt. Erst seit einem Jahr war sie im Besitz der Saratow Airlines.

In Russland kommt es immer wieder zu Flugzeugabstürzen. Verantwortlich sind neben Pilotenfehlern und schlechtem Wetter oftmals auch der Einsatz von alten, schlecht gewarteten Maschinen.

Präsident Wladimir Putin sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. Er wies die Regierung an, eine Untersuchungskommission einzusetzen. Die Ermittlungsbehörde und die Staatsanwaltschaft leiteten Untersuchungen wegen möglicher Verstöße gegen die Flugsicherheitsvorschriften ein.

Auch die Bundesregierung in Berlin drückte den Angehörigen ihr Mitgefühl aus. §Erschüttert über die schrecklichen Nachrichten vom Flugzeugabsturz in der Nähe von Moskau. Wir trauern mit den Menschen in Russland um die Opfer der Katastrophe", schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert bei Twitter.