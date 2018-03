Kunden ratlos Saalesparkasse kündigt lukrative Sparverträge

Die Stühle stehen eng zusammengerückt, jeder Platz ist belegt, teilweise sitzen Besucher sogar auf Tischen. Sie sind in die Verbraucherzentrale in Halle gekommen, um der Juristin Ute Bernhardt zuzuhören. Die meisten im Publikum haben eine Kündigung ihres Prämiensparvertrages bei der Saalesparkasse erhalten. Darunter sind auch Annemarie und Rainer Picl.

Das Besondere an diesen Verträgen: Die Kunden haben zu Beginn eine Summe festgelegt, die sie monatlich einzahlen. Dafür erhalten sie vergleichsweise niedrige Zinsen. Hinzu kommt aber ein Bonus. Der entspricht einem prozentualen Anteil von dem, was in einem Jahr eingezahlt worden ist. Und dieser Anteil wird mit der Zeit immer höher. Nach 15 Jahren bekommt der Sparer 50 Prozent von dem, was er übers Jahr eingezahlt hat noch einmal dazu. Das wäre der höchstmögliche Anteil.



Das bedeutet: Wer monatlich 100 Euro einzahlt, hat am Ende des Jahres 1.200 Euro gezahlt. Nach 15 Jahren bekommt er einen Bonus von 600 Euro. Und den von da an jedes Jahr wieder.