'Achtung, gleich knallt es' signalisiert der Polizist in Schutzausrüstung und klappt das Visier seines Helms herunter. Auf einem abgelegenen Gelände des Landeskriminalamts Sachsen müssen sich rund 20 Journalisten entscheiden: Auslöser an Fotoapparaten und Kameras drücken oder Ohren zuhalten. Peng. Der Knallkörper, der auf einer vier Zentimeter dicken Küchenarbeitsplatte stand, hat diese in mehrere Teile zerlegt. Bei einem zweiten Versuch stanzt der Knallkörper ein großes Loch in die Platte. Keiner mag sich vorstellen, wie diese Kräfte auf Menschen wirken.

Immer wieder schwere Unfälle

Immer wieder passieren zu Silvester schwere Unfälle, weil illegal erworbenes oder selbst gebautes Feuerwerk verwendet wird. Axel Brehm, Polizist und Entschärfer für unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen erklärt: "Wir haben heute nicht-konforme Knallkörper verwendet. Das waren der 'Number One' oder der 'Little Joe'. Sie enthalten um die 100 Gramm Blitzknallsatz mit schnellem Abbrand, der einen extrem hohen Schalldruck generiert. Also, es ist sehr laut. Wir kennen das zwar, aber es ist immer wieder beeindruckend, was 100 Gramm davon anrichten."

Polen und Tschechen dämmen Verkauf ein

Diese großen Knallkörper sind nicht frei verkäuflich, man bekommt sie nur mit einer besonderen Erlaubnis. Auch einfach von Sachsen über die Grenzen nach Polen und Tschechien fahren und auf dem nächsten Markt Böller kaufen, das war einmal, sagt Axel Brehm: "Wir machen Marktbeobachtung und sehen, dass die Polen und Tschechen ihre Hausaufgaben besser machen. Sie unterbinden das und kontrollieren mehr. Das müssen sie, denn das schreibt die EU-Richtlinie vor. Dieser Verkauf ist nicht mehr so exzessiv wie früher."

Risiko aus dem Netz

Der Handel ist dafür ins Internet ausgewichen. Nach dem, was der Polizei in die Finger gerät, schätzt Brehm, dass jährlich tausende Pakete nach Sachsen kommen. "Man kann da anonym einkaufen, ohne dass man einen Account eröffnet und mit anonymen Bezahlmethoden die Rechnungen begleichen. Man bekommt das völlig entspannt an die Packstation geliefert." Durch diesen vergleichsweise leichten Zugang sei allerdings die Zahl der selbst gebauten und gefälschten Feuerwerkskörper zurückgegangen, sagt Entschärfer Brehm. Seine Kollegin Kathlen Zink rät für den Silvestereinkauf:

Ganz wichtig ist, dass Sie auf das Prüfsiegel achten, auf das CE-Kennzeichen. Es bedeutet, dass der Feuerwerkskörper zertifiziert, also überprüft und zugelassen, ist. Kathlen Zink | LKA Sachsen