Damit hatte Steven Reichardt wirklich nicht gerechnet: Es gebe einen riesigen Bedarf an Lehrern, hatte er gehört, gerade in den Naturwissenschaften. Er als promovierter Physiker werde mit Kusshand genommen, sagten ihm viele Lehrer. Aber das Sächsische Landesamt für Bildung und Schule machte nicht mit. "Als ich die Absage bekommen hatte, dachte ich, ich hätte die Situation völlig falsch eingeschätzt, könnte im Sommer vielleicht völlig ohne Job dastehen und ich müsste mich neu umorientieren. Und das war ein großer Schock."

Leistungespunkte im Zweitfach als Ablehnungsgrund

Der Grund für die Absage: Reichardt fehlen Leistungspunkte in seinem zweiten Fach. Das Landesamt für Bildung und Schule findet, er habe sich an der Uni zu wenig mit Mathe beschäftigt, insbesondere mit Geometrie. Reichardt wundert das. "Man muss wissen, dass man im Physikstudium, wenn man einen Bachelor und Master macht, einen sehr hohen Anteil an Mathemathik hat, gerade hier in Leipzig." Aber dem Landesamt reichte das nicht. 80 Leistungspunkte in beiden Fächern sind gefordert. So steht es in der Prüfungsordnung.

Niedersachsen sieht es deutlich gelassener

Einzige Alternative: Um doch noch Lehrer in Sachsen werden zu können, hätte Reichardt nochmal an die Uni gemusst - Leistungspunkte in Mathe nachholen. Das wollte er nicht. Also entschied sich der 35-Jährige zu gehen. Kein Problem, denn die gleiche Bewerbung hatte Reichardt nach Niedersachsen geschickt und eine Zusage bekommen. Denn die Latte liegt dort deutlich niedriger. Um es Kandidaten wie Reichardt einfacher zu machen, so das niedersächsische Kultusministerium: "Eine Anhebung der zu erreichenden Credit Points für das Zweitfach würde eine hohe Zahl potenzieller Bewerberinnen und Bewerber von vornherein ausschließen."

GEW-Chefin hat wenig Verständnis

GEW-Landeschefin Ursula-Marlen Kruse Bildrechte: MDR/Cindy Baumgart Im Fall von Steven Reichardt verwies das Landesamt für Schule in Sachsen schriftlich auf die geltenden Regeln: "Es gibt keinen ersichtlichen Grund, weshalb die Fächer unterschiedlich bewertet werden sollen. Erst- und Zweitfach werden gleichwertig behandelt." Warum Sachsen nicht flexibler auf Kandidaten wie Steven Reichardt reagiert, ist Ursula-Marlen Kruse schleierhaft. Sie ist Chefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Sachsen. "Das neue Schuljahr fängt mit einer Riesenlücke an. Und dann sagt man, 'du hast aber die und die Punkte nicht', die für andere Länder dicke reichen. Das ist nicht verständlich. Denn er ist dauerhaft verloren." Wie könne Sachsen, fragt sich Kruse, einen promovierten Physiker ziehen lassen?

Das ist abenteuerlich. Das kann ich nicht anders sagen. Ursula-Marlen Kruse | GEW Sachsen

Aus Sicht der Gewerkschafterin wird in Sachsen allzu oft das Haar in der Suppe gesucht. Mit dem Effekt, dass Anwärter das Land verlassen.

Niedersachsen: Verbeamtung inklusive