Waldbrandgefahr Sachsen sieht sich auch für Großbrände gerüstet

Die Wälder in Sachsen und Brandenburg haben das höchste Waldbrand-Risiko in Deutschland. Das liegt zum einem am trockenen, warmen Klima, aber auch an den Nadelhölzern. Denn Kiefer, Fichte und Co sind deutlich brandanfälliger als Laubholz. Was wäre also, wenn es hier zu einem wirklich großflächigen Waldbrand kommen würde? Wäre der Freistaat gerüstet?

von Linda Schildbach, MDR AKTUELL