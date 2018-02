Zacher spielte in mehr als 200 deutschen Fernsehfilmen und Serien mit. Meist verkörperte der gebürtige Berliner gebrochene, skurrile Charaktere und soziale Randfiguren mit Berliner Schnauze. Sein Markenzeichen war die schwarze Brille auf einer markanten Nase.



Bekannt wurde Zacher 1980 als kleiner Gauner "Henry" in Reinhard Hauffs "Endstation Freiheit". Dafür erhielt er zwei Jahre später den Bundesfilmpreis.



Zacher arbeitet auch als Synchronsprecher und lieh seine rauchig-krächzende Stimme unter anderem den US-Schauspielern Robert de Niro in "Hexenkessel" und Nicolas Cage in "Wild at Heart".



Seinen letzten großen TV-Auftritt hatte Zacher 2016 im RTL-Dschungelcamp, das er nach acht Tagen wegen gesundheitlicher Probleme verließ.