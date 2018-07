Scheidung Ehe-Aus nach der Silberhochzeit

Hauptinhalt

Die Ehe ist in Deutschland stabil wie lange nicht. Das Statistische Bundesamt hat ausgerechnet, die Scheidungsrate ist deutlich gesunken und liegt derzeit so tief wie zuletzt 1992. Eine Zahl hat sich jedoch verdoppelt: Ehepaare, die sich nach der Silberhochzeit scheiden lassen. Also nach über 25 Ehe-Jahren. Woran liegt das?

von Niklas Ottersbach, MDR AKTUELL