Bei der Kollision eines Passagierschiffs mit einem Autobahn-Brückenpfeiler auf dem Rhein bei Duisburg sind mindestens 25 Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, erlitten vier Personen schwere Verletzungen, aber niemand sei in Lebensgefahr.

Während des zunächst unübersichtlichen Großeinsatzes hatte es zuvor unterschiedliche Angaben zur Zahl der Verletzten gegeben. Andere Quellen berichteten von 27 Verletzten. Mehrere Feuerwehrschiffe waren im Einsatz. Notärzte behandelten Passagiere auch an der Einsatzstelle.

Bei dem verunglückten Hotelschiff handelt es sich um die "Swiss Crystal", die unter der Flagge der Schweizer Reederei Scylla fährt. Nach dpa-Informationen waren 129 Menschen an Bord, mehrheitlich aus Benelux-Staaten. Demnach war das Schiff in Richtung Niederlande unterwegs.

Der Reiseveranstalter stellte laut Feuerwehr Duisburg etwa eine Stunde nach der Havarie ein Ersatzschiff bereit. Daneben seien Passagiere auf Wunsch in Hotels untergekommen oder zurück in ihre Wohnort gebracht worden.

Das Schiff wurde bei dem Aufprall am Bug beschädigt. Die Wasserschutzpolizei übernahm die Ermittlungen zur Unglücksursache. Angesichts der vielen Menschen an Bord sei der Unfall vergleichsweise glimpflich ausgegangen, sagte ein Polizeisprecher in Duisburg.