Studie Schlafdefizit kann am Wochenende ausgeglichen werden

"Wenn man am Wochenende nachschläft, muss man nicht jeden Tag auf die gesunden 7 bis 7,5 Stunden kommen, was auch oft für Arbeitnehmer unrealistisch ist in den heutigen Zeiten", bestätigt auch der Leiter des Schlafmedizinischen Zentrums an der Berliner Charité, Ingo Fietze. Er war nicht an der Studie beteiligt.