Mit kleinen Baufahrzeugen haben die Bewohner im sächsischen Neuhausen auf die Schlaglöcher in ihrem Ort aufmerksam gemacht.

Mit kleinen Baufahrzeugen haben die Bewohner im sächsischen Neuhausen auf die Schlaglöcher in ihrem Ort aufmerksam gemacht.

Mit kleinen Baufahrzeugen haben die Bewohner im sächsischen Neuhausen auf die Schlaglöcher in ihrem Ort aufmerksam gemacht. Bildrechte: Marcus Jehmlich

Verkehrsministerium bestätigt Bundesstraßen in Sachsen stark sanierungsbedürftig

Hauptinhalt

Tiefe Schlaglöcher, Risse in der Fahrbahn. Was Autofahrer in Sachsen immer wieder stört, ist jetzt offiziell bestätigt worden: Viele sächsische Bundesstraßen müssen saniert werden. Das ist das Ergebnis einer kleinen Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion. Doch wer ist für die Sanierung verantwortlich: der Bund oder der Freistaat?

von Constanze Hertel, MDR AKTUELL