Mit Brettern an Fenstern und Türen will man das Thüringer Schloss Reinhardsbrunn vor dem Verfall und Vandalismus schützen. Der Besitzer kümmert sich nicht um das Bauwerk.

Mit Brettern an Fenstern und Türen will man das Thüringer Schloss Reinhardsbrunn vor dem Verfall und Vandalismus schützen. Der Besitzer kümmert sich nicht um das Bauwerk.

Denkmalpflege Wenn Privatbesitzer Schlösser und Burgen verfallen lassen

In Thüringen müssen etwa 60 Schlösser, Burgen und Gutshäuser dringend saniert werden. Etwa zehn Objekte sind sogar akut gefährdet. So steht es in einem Gutachten des Landesdenkmalamtes. In einigen Fällen wurden die Schlösser von privaten Investoren erworben - und rotten jetzt vor sich hin.



von Johannes Schiller, MDR AKTUELL