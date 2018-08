Wintereinbruch statt Hitzewelle: Mitten im kalendarischen Sommer hat ein Wettersturz in den Alpen für viel Neuschnee gesorgt. Auf zwei Messstationen in den Hohen Tauern hätten rund 40 Zentimeter Neuschnee gelegen, berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Sonntag. Teilweise waren höher gelegene Bergstraßen von Tirol bis in die Steiermark zumindest vorübergehend nicht passierbar. An anderen Orten in Österreich gab es hingegen heftigen Regen.

Zeigen sich wenig beeindruckt vom Schnee: Kühe in Österreich Bildrechte: dpa