Unterdessen ist die Zahl der Todesopfer infolge des Schneefalls gestiegen. Ein 45-jähriger Skiwanderer wurde auf dem Blomberg bei Bad Tölz von einem herabfallenden Ast erschlagen. Im österreichischen Vorarlberg wurden am Wochenende zwei deutsche Skifahrer von Lawinen getötet. Bereits am Sonnabend war eine Frau bei einer Skitour in Oberbayern von einer Lawine erfasst und getötet worden.